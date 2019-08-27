İran Cumhurbaşkanı ile Trump arasında görüşme düşünülemez

Resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'in başkenti Pekin'de İRNA'ya özel demeç veren Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'G-7 zirvesinin yapıldığı Fransa'nın Biarritz şehrinde de Ruhani ile Trump arasında bir görüşmenin düşünülemez olduğunu ifade ettim. ABD, P5+1 grubu ülkelerine dönmediği ve nükleer anlaşmayı uygulamadığı sürece, ikili görüşme mümkün olmayacak' dedi.

ABD hükümeti ve devlet başkanı Donald Trump'ın yıllar süren görüşmeleri görmezden gelerek, anlaşmaları çiğnediğinin altını çizen Zarif, İran'ın AB'den verdiği taahhütlerini uygulamasını beklediğini dile getirdi.

Çin'den sonra Japonya ve Malezya'yı ziyaret edeceğini açıklayan Zarif, 'Tokyo ziyaretimde Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile bu ülkenin İran'ın ekonomik gelişmesinde daha aktif rolünü ve ikili ilişkileri değerlendireceğiz' değerlendirmesinde bulundu.

Maleyz'ya yapacağı ziyarette de ikili ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra Filistin, Kudüs vb. İslam dünyasında öne çıkan konular hakkında fikir alışverişinde bulunacaklarını belirtti.

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