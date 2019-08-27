Zarif: Müzakere masasını terkedenler Amerikalılardır, İran deği

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine demeç veren İran Dışişleri Bakanı Zarif, yabancı güçlerin tehdidi karşısında İran'ın kendi çıkarlarını temin etmek için hazır olduğunu ve İran'ın savaş istemediğini, ancak saldırıya uğradığı durumda, kendisini savunabileceğini bildirdi.

AB'yi nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini ifaya çağıran Zarif, Avrupa Birliği'ni İran-AB ticaretine özel kurulan INSTEX mali mekanizmasının aktifleşmesi için bir an önce harekete geçmeye çağırdı.

Müzakere masasını terkedenlerin İran değil, ABD olduğuna dikkati çeken Zarif, 'İran İslam Cumhuriyeti, ABD ile sorunların çözümüne yönelik görüşmeye hazırdır' değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'yı ABD yaptırımlarını dikkate almadan İran petrolünün satışı konusunda gerekenleri yapmaya davet eden İranlı bakan, 'İran kendi petrolünü satmak istiyor. Bu olduğu takdirde, nükleer anlaşma çerçevesindeki tüm taahhütlerine birkaç saat içerisinde geri döner' diye konuştu.

İran'ın taleplerinin karşılık bulmaması durumunda 6 Eylül'den itibaren nükleer anlaşma kapsamnındaki taahhütlerini azaltmanın üçüncü adımına geçeceğinin altını çizen Zarif, 'Bizim sorunumuz ABD ile değil, nükleer anlaşmaya bağlılığını sürdüren diğer taraflarladır. AB, ABD'nin davranışına bakmaksızın taahhülerini ifa etmek zorunda' diye ekledi.

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