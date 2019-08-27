İran’ın Fars İl Gümrüğünden yurt dışına 158 milyon dolar değerinde ihracat

Bu ürünler Türkiye, Irak, Afganistan, BAE, Almanya, Katar, Rusya, Kuveyt, ve Umman'a ihraç edildi.

Fars İl Gümrük Genel Müdürü Hudadad Rahimi, ilden yılın ilk beş ayında yurt dışına yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %52 oranında artışla 158 milyon dolara çıktığını dile getirdi.

Rahimi ayrıca ihracat ürünlerinin süt ürünleri, salça, meyan özü ve toz, üre, ısı eşanjörleri, buğday unu, balık, karides ve fiberglas gibi ürünlerden oluştuğunu bildirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489