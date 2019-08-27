27 Ağu 2019 14:10
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News Code 83453869
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İran’ın Fars İl Gümrüğünden yurt dışına 158 milyon dolar değerinde ihracat

İran’ın Fars İl Gümrüğünden yurt dışına 158 milyon dolar değerinde ihracat

Şiraz, İRNA- Fars İl Gümrük Genel Müdürü, İran takviminin ilk 5 ayında (21 Mart- 23 Ağustos arası) Fars ilinden 129 milyon 881 ton ağırlığında 158 milyon 381 bin dolar değerinde yurt dışına mal ihraç edildiğini açıkladı.

Bu ürünler Türkiye, Irak, Afganistan, BAE, Almanya, Katar, Rusya, Kuveyt, ve Umman'a ihraç edildi.

Fars İl Gümrük Genel Müdürü Hudadad Rahimi, ilden yılın ilk beş ayında yurt dışına yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %52 oranında artışla 158 milyon dolara çıktığını dile getirdi.

Rahimi ayrıca ihracat ürünlerinin süt ürünleri, salça, meyan özü ve toz, üre, ısı eşanjörleri, buğday unu, balık, karides ve fiberglas gibi ürünlerden oluştuğunu bildirdi.

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