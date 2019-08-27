Dünya Güreş Birliği efsanevi İranlı güreşçiyi andı

Tahti'nin doğum günü nedeniyle Dünya Güreş Birliği tarafından bir tebrik açıklaması yayınlandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Bugün İran güreşinin efsane ismi Gulamrıza Tahti'nin 89. doğum yıldönümü. İranlılar bugünü resmi takvimlerinde Ulusal Güreş Günü olarak anıyor.

Olimpiyat oyunlarında 3 madalya kazanan Tahti, İran'ın Olimpiyat oyunlarında en başarılı performans gösteren güreşçisi. Dünyaca ünlü pehlivan! Doğum günün kutlu olsun.'

Tahti Tahran'da dünyaya geldi, on beş yaşında Pulad Kulübü'ne girdi. Aynı dönemde petrol işçisi olarak ardından devlet demiryolları şirketi'nde çalıştı.

1951'de ilk ulusal şampiyonluğunu kazandı. Ertesi yıl Helsinki'de yapılan 1952 Yaz Olimpiyatları'nda serbest güreşte altın madalya kazandı. Gulamrıza Tahti aynı zamanda bir uluslararası organizasyonda madalya kazanan ilk İranlı güreşçi olarak tarihe geçti.

1956 Melbourne Olimpiyatları'nda serbest güreş 90 kg'da altın madalya kazandı. 1960 Roma Olimpiyatları'nda finalde İsmet Atlı'ya yenilerek ikinci oldu. 34 yaşında katıldığı 1964 Tokyo Olimpiyatları'nda Aleksandr Medved ve Ahmet Ayık'ın ardından dördüncü oldu. 1959 ve 1961 yıllarında dünya şampiyonluğunu kazandı.

İran takviminde Tahti'nin doğum günü, Ulusal Güreş Günü olarak kutlanıyor.

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