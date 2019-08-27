Zarif, Çinli mevkidaşı ile diyaloğunu yapıcı olarak nitelendirdi

İran Dışişleri Bakanı Çince olarak yayınladığı twitinde ayrıca, 'İran ve Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın pekişmesi ve Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ne katkıda bulunmak için 25 yıllık bir yol haritası önerdim' dedi.

Zarif, paylaşımın devamında şu ifadeleri kullandı: 'Arkadaşım Çin Devlet Konsey Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile geniş ve yapıcı bir diyalog geçirdim. İkili, bölgesel ve uluslararası ilişkilerde ortak görüşlere sahibiz. İran ve Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı birleştirmek ve Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ne olumlu katkıda bulunmak için 25 yıllık bir yol haritası önerdim.'

Zarif, 26 Ağustos'ta bir araya geldiği Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile önemli ikili, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alişvrişinde bulundu.

Müzakereler sırasında, taraflar siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve enerji alanlarında işbirliğini daha da derinleştirmek ve genişletmek konusundaki ilgilelerini açıkladılar.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İranlı mevkidaşı Zarif ile Pekin'deki görüşmesinde yaptığı açıklamada, 'Çin, nükleer anlaşmanın tam kapsamlı olarak desteklenmesi yönündeki global çalışmaları destekleyecek' diye konuştu.

Çin'in sorumluluk üstlenen bir ülke olarak bu anlaşma içerisindeki taahhütlerini yerine getirdiğini bildiren Yi, Fars Körfezi bölgesinde tansiyon ve gerilimin düşmesi için yapıcı rol üstlenmeye hazır olduklarını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanı, İran Nükleer Programına İlişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı (KOEP) 'e, nükleer anlaşmayı korumak için Çin ve İran ile uluslararası toplumla işbirliğini sürdürme kararlılığını yeniden teyit eden, önemli bir diplomatik başarı ve çok taraflılık sembolü olarak nitelendirdi.

Zarif, buna karşılık, İran-Çin ilişkilerinin daha da gelişmesi için çağrıda bulunarak uluslararası haklara saygısızlık duydu.

Zarif, İran Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki stratejik ve bin yıllık ilişkilerin kapsamlı bir şekilde gelişmesine vurgulayarak Ekonomik baskıyı ve ABD’nin Çin’e yaptırımlarını, ayrıca o ülkenin ve bazı Batı ülkelerinin içişlerine müdahalesini kınadı.

Zarif,Uluslararası Pekin Havalimanı'na gelerek, Çinli yetkililer ve İran'ın Pekin Büyükelçisi tarafından karşılandı.

Çinli mekvidaşı Wang Yi'nin daveti üzerine Çin'e gelen Zarif, bu ziyaret kapsamında ikili, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri masaya yatıracak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi iki gün önce yaptığı açıklamada, İran'ın aktif ve dengeli diplomasinin uygulanması doğrultusunda Zarif'in 26 Ağustos günü Çin, Japonya ve Malezya'ya gideceğini belirtmişti.

Dün akiam G-7 zirvesinin yapıldığını Fransa'nin Biarritz şehrinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Dışişleri Bakanı Le Drian ile görüştükten sonra yurda dönen Zarif, bu sabah saatlerinde Çin'e gitti.

Şuang yaptığı açıklamada Zarif’in Pekin’de dışişleri bakanı Wag Yi ile görüştüğü belirterek, iki ülkenin son 40 yılda kalıcı ve gelişmekte ola ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

Şuang, iki ülke dışişleri bakanlarının uluslararası ve bölgesel konuları masaya yatırdıklarını söyledi.

Zarif'in Çin'in ardından Japonya ve Malezya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

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