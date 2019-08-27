İranlı öğrenciler, ABD Havacılık ve Uzay Yarışmaları'nda ilk sıraya yerleşti

ABD'de düzenlenen 2019 AIAA Uluslararası Havacılık ve Uzay Derneği Yarışmaları'na katılan İran'ın saygın üniversitelerinden Şerif Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir grup, hava gazı türbin motor tasarımı dalında 15 grup arasında ilk oldu.

Tasarılarının video-konferans şeklinde sunan öğrenciler, jüri heyetince en iyi takım olarak seçildi. Böylece ilk defa bu yarışma tarihinde İran'dan bir takım, dünyanın en saygın havacılık ve uzay yarışmalarında en iyi takım unvanını kazandı.

İran bütün baskı ve yaptırımlara ve hatta ABD tarafından bu öğrencilere yarışmalara karılmaları için vize verilmemesine karşın, bu büyük başarıyı göstererek, ülkemize gururu yaşattı.

Ambargo nedeniyle İran takımı değer görüldüğü ödülü bile alamayacak!

Günümüzde türbin motorlar buhar, rüzgar ve gaz olarak ayrılmıştır. Gaz türbin motorları, dönen kompresörde sıkıştırılan havayı yanma odasında yakıt-hava karışımını yakarak, elde edilen gazı türbinde genişleterek dönme hareketini sağlar.

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