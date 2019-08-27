Meşhed-Türkiye arası otobüsle yolcu seferleri başladı

İran'ın kuzeydoğsunda yer alan Rezevi Horasan Yol ve Kara Taşımacılığı Genel Müdürlüğü Transit İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Hamid Muhammedi, İrna'ya yaptığı açıklamada, 'Halihazırda Tahran ve Tebriz'den Türkiye'ye düzenli olarak otobüsle yolcu taşımacılığı yapılmaktadır' dedi.

Meşhed-Herat, Meşhed-Pakistan ve Meşhed-Irak arası otobüs seferlerinin mevcut olduğuna değinen Muhammedi, geçtiğimiz yıl bu yollarla 13 bin yolcunun taşındığını aktardı.

İran-Azerbaycan arası da otobüsle düzenli yolcu taşıma ile ilgili protokolün de imzalandığına dikkati çeken Rezevi Horasan yetkilisi, bu ilde 4 uluslararası karayolları ile yolcu taşıma şirketinin faaliyet gösterdiğini açıkladı.

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