Uzay cihaz, araç ve ürünlerimizi ihraç etmek istiyoruz

Moskova'da İrna muhabirine konuşan İran Savunma Bakan Yardımcısı ve Havacılık ve Uzay Kurumu Başkanı Amiral Abdülkerim Benitorofi, 'Rusya'ya getirdiğimiz ürünlerin hepsinin ihracat ruhsatı var. Biz dost ülkelere bu tür ürünlerimizi ihraç etmek ve ihracat gücümüzü göstermek istiyoruz' diye bildirdi.

İran'ın çeşitli alanlarda ihracat için çok sayıda ürüne sahip olduğunun altını çizen AMİRAL Benitorofi, 'Burada sadece ihracat imkanı bulunan ürünlerimizi ziyaretçilerin beğenisine sunuyoruz' diye konuştu.

Rusya, Çin ve başta müslüman ülkeler olmak üzere diğer dost ülke yetkilileriyle bu konuyu görüşmeye devam ettiklerine dikkati çeken İranlı askeri yetkili, 'İran standında bu yıl eğitim amaçlı jet, yakın ve uzak uçuşlu İHA'lar ve uçak motorlarından örnekleri sergiledik' değerlendirmesine yer verdi.

İran'ın bu tür fuarlarda daha önce başka ülkelerin ürünlerini aldığına işaret eden Benitorofi, 'Bize göre bu tür erkinliklerde yer almak, uzmanlar ve görüş sahibi kişilerin iletişim sağlaması için elverişli bir fırsattır' diye ekledi.

Benitorofi fuar sırasında Rus diğer ülke mevkidaşlarıyla da bir araya gelecek.

MAKS-2019 Uluslararası Rusya Havacılık ve Uzay Fuarı, 26-31 Ağustos tarihleri arasında Moskova çevresindeki Zhukovsky şehrinde düzenlenmektedir.

Bu yılki fuara İran İslam Cumhuriyeti'nden şirketler dahil 340 şirket ve firma katılarak, havacılık ve uzay alanındaki son kazanımlarını görücüye çıkaracak.

MAKS-2017 Fuarı'nda İran'ın fuardaki standında 15'ten fazla bilim temelli şirket, son kazanımlarını ziyaretçilerin beğenisine sunmuştu.

İlk kez 1993 yılında düzenlenen fuar, 2 yılda bir Moskova’nın yakınındaki Jukovskiy Havalimanı’nda düzenleniyor.

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