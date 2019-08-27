Politikamız dünya ile geniş iletişim kurmaktır

Başkent Tahran'da Ulusal Konut İnşası Projesi'nin açılış töreninde konuşan Ruhani, 'İslam İnkılabı Rehberi, hükümetimizin göreve başladığı günlerde politikamızın dünya ile geniş şekilde iletişim kurmak olduğunu belirtti. İslam İnkılabı Rehberi, hükümetten bir adım bile önde olmuştur. Biz kendisinin söylediği gibi geniş kapsamlı iletişim ve iş birliği doğrultusunda hareket ediyoruz' dedi.

'Dünya ile tansiyondan yana değiliz. Dünyada güvenliğin sağlanması taraftarıyız. Bütün dost ülkelerle iş birliğinden yanayız' diyen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

'Bütün uluslararası kurallara uyarak ulusal güvenlik ve çıkarlarımız çerçevesinde hareket etmeye hazırız. Tuttuğumuz yol, İran ve ulusal gücünü güçlendirmektir.

Ulusal güç arttıkça, düşmanların İran'a karşı komplo kurma ümitleri azalır ve her ne kadar güzümüz çöküşe yüz tutarsa, düşmanların ümidi ve ülkemize yönelik hırsaları artış gösterir. İlkemiz, ulusal güvenlik, milli menfaatler ve İslam Devrimi'nin ülkülerine ulaşmaktır.

Ülkemiz savunma, ekonomik, kültürel, güvenlik, siyasi ve iç ve dış politika yönünden güçlü olursa, kimse bizi yenemez. Bu bizim temel mantığımız. Mantığımız değişmez ve bu mantıkla yolumuza devam edeceğiz.'

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