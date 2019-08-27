İran nükleer anlaşmanın avantajlarından yararlanabilmeli

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İranlı mevkidaşı Zarif ile Pekin'deki görüşmesinde yaptığı açıklamada, 'Çin, nükleer anlaşmanın tam kapsamlı olarak desteklenmesi yönündeki global çalışmaları destekleyecek' diye konuştu.

Çin'in sorumluluk üstlenen bir ülke olarak bu anlaşma içerisindeki taahhütlerini yerine getirdiğini bildiren Yi, Fars Körfezi bölgesinde tansiyon ve gerilimin düşmesi için yapıcı rol üstlenmeye hazır olduklarını açıkladı.

Dünya genelide gerilim ve tek taraflılığın arttığına dikkati çeken Çinli yetkili, 'Çin ve İran stratejik ortaklar olarak, stratejik istişareleri güçlendirmelidir' değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'Hali hazırda dünya barış ve istikrarını tehdit eden ve uluslararası yasa ve kuralları çiğneyen görüşe karşı İran, kesinlikle diğer ülkelerim iç işlerine karışmaya karşı olduğunu bildiriyor' dedi.

İran'ın Bir Kuşak Bir Yol Projesi kapsamında Çin ile iş birliğini üst düzeylere çıkarmak için hazır olduğunu vurgulayan Zarif, İran'ın sorunların çözümü için diyalog ve istişareden yana olduğunu sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Zarif dün üst düzey bir heyetin başkanlığında Çin'in başkenti Pekin'e gelerek Çinli yetkililerle görüştü. Zarif'in Çin ziyareti iki gün sürecek.

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