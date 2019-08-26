27 Ağu 2019 00:58
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News Code 83452989
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İslami Şura Meclisi Milletvekilleri Zarif’e destek bildirisi yayınladı

İslami Şura Meclisi Milletvekilleri Zarif’e destek bildirisi yayınladı

Tahran, IRNA- İslami Şura Meclisi Milletvekilleri bugün Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’e Amerika tarafından uygulanan ambargoyu kınayarak kendisinin İran halkının uluslararası cama nezdindeki akıcı dili olduğunu bildirdiler.

150 milletvekilinin imzaladığı bildiride, Amerika’nın Zarif’e uyguladığı ambargonun o ülkenin çifte standart politikasının göstergesi olduğu belirterek, ‘’Amerika bir taraftan İran ile müzakere iddiasında fakat fiili olarak diplomasiye ambargo uygulamaktadır. ‘’ dedi.

Bildiride Zarif’e teşekkür edilerek, Amerika’nın ambargosu mahkum edilerek, Beyaz Saray ve B grubuna ikazda bulunuldu.

Bildiride Amerikan uygulamalarının tehlikeli, siyasi ve diplomatik terörizm olduğu vurgulanarak kimsenin İran dışişleri bakanının sözlerinin nüfuzunu önleyemeyeceği ifade edildi.

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2012

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