Pekin, Tahran'la kazan-kazan iş birliğine bağlı

İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı İRNA Genel Müdürü Ziya Haşimi ile birlikte İRNA binasında Çince bölümünün faaliyete başladığı törene katıldıktan sonra demeç veren Çin'in Tahran Büyükelçisi Hua, 'Pekin nükleer anlaşmayı tam olarak destekliyor ve ABD'nin tek taraflılığına karşı olarak İran'a karşı yaptırımlarını kınıyor' dedi.

'Pekin'e göre, nükleer anlaşmaya her hangi bir alternatif yoktur ve bu anlaşmanın tam anlamıyla uygulanması, bölge istikrar ve güvenliğinin garanti altına alınması demektir' değerlendirmesinde bulundu.

İRNA'da bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Hua, 'Daha önce iki diğer İran haber ajansını ziyaret ettim, ancak İran resmi haber ajansı olarak İRNA'yı ziyaret etmek, İran hükümeti ve halkının sesini duymak anlamına gelmektedir' ifadesini kullandı.

İran ve Çin halkının birbirini karşılıklı olarak tanıması ve kapasiteleri ile yakından ilgilenmesi gerektiğini altını çizen Çinli büyükelçi, 'İki ülke arasında ikili basın iş birliği, İran ve Çin halkının kapasitelerini tanımada inkar edilmez bir rol oynuyor' diye ekledi.

İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı İRNA'da Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça, Almanca, İspanyolca ve Urduca'dan sonra Çince de bugün resmi olarak işe başladı.

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