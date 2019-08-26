Zarif’in Fransa’ya yaptığı ziyaretin G-7 zirvesi ile bir ilgisi yoktu

Yaptırımların Zarif’e etkisinin olmadığını vurgulayan Hükümet Sözcüsü, 'Dışişleri Bakanı'na uygulanan yaptırımlardan sonra onun uluslararası iletişimi arttı ve yabancılar Zarif'i daha çok ağırlamaya başladı. Zarif'e uyglanan yaptırım anlamlı ve ters sonuç veren bir gelişmeydi' ifadesine yer verdi.

Zarif'in İran toplumuna yardımcı olan ve uluslararası haklarını takip eden eşsiz bir diplomat olduğuna ilaret eden Rabii, 'ABD her kimseye ambargo uyguluyorsa, halkımızın önünde değeri çoğalıyor' diye belirtti.

Sözcü ayrıca Dışişleri Bakanı Zarif'in herhangi bir ABD görevlisiyle görüşmek istemediğini ve Fransa’yla ABD arasındaki G-7 zirvesindeki müzakerelerde hiçbir rolü olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı genel başkanı Pazar günü beklenmedik bir şekilde G7 zirvesinin yapıldığı Biarritz'e gitti.

İran Dışişleri Bakanı, Twitter sayfasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Biarritz'deki G7 sahalarını ziyareti hakkında yaptığı açıklamada, “Önünde zor bir yol var, ancak denemeye değer,” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Fransız mevkidaşi Le Drian'ın daveti ile G7 zirvesine katılmak için Fransa'nın Biarritz şehrine gitti.

Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin twitter hesabından paylaşarak yaptığı açıklamada, 'İlerideki yol zor ama denemeye değer’ dedi.

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