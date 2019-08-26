İRNA Çince bölümü faaliyete başladı

Açılış törenine İRNA Genel Müdürü Ziya Haşimi, Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua, Dışişleri Bakanlığı Basın Diplomasisi Genel Müdürü Nafiz Arifi, Kültür ve İslami İrşat Bakanlığı Yabancı Medya Genel Müdürü Şirevi, İrna temsilcileri ile Çin'in Tahran'da faaliyet gösteren basın mensupları katıldı.

İRNA Genel Müdürü Haşimi burada yaptığı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. kuruluş yıldönümünü tebrik ederek, 'İran'ın en eski ve en saygın haber ajansında Çince bölümünün faaliyete başlaması ile basın diplomasisi ve İran-Çin kültürel ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine çalışıyoruz' ifadesini kullandı.

Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Çin kamuoyu ile direkt kanallardan iletişim sağlamak istediklerine işaret eden Haşimi, 'İran ve Çin, tarihi ve medeniyet açısından olumlu ilişkiler kurmuşlar ve haber ajansımızın dokuzuncu yabancı dili olarak Çince'nin faaliyete başlaması sonucu İran ve Çin kamuoyularının birbirine yakınlaşmasını umuyoruz' diye konuştu.

Çin'in Tahran Büyükelçisi Hua da, İRNA'da Çince'nin işe başlamasının değerli bir iş olarak İran-Çin dostane ilişkilerini arttırma konusunda yararlı bir adım olmasını umduklarını açıkladı.

İran-Çin ilişkilerin köklü ve eski olduğuna işaret eden Çinli büyükelçi, 'İki ülke ilişkileri kurulduğu günden beri dostça olmuştur. Bir Kuşak Bir Yol Projesi de tarihi İpek Yolu'nu canlandırmayı amaçlıyor' değerlendirmesinde bulundu.

İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı İRNA'da Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça, Almanca, İspanyolca ve Urduca'dan sonra Çince de bugün resmi olarak işe başladı.

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