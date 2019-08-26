Zarif: Fransa'yı yeniden ziyaretin amacı, daha önceki konuların daha ayrıntılı incelenmesiydi

Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldiğine değinen Zarif, 'Bankacılık ve petrol meseleleri gibi açıklama ve izah gerektiren bazı konuların bir kez daha iki ülke uzmanlarınca incelenmesi zorunluydu' değerlendirmesinde bulundu.

Fransız yetkililerle görüşmelerinin 4 saat boyunca sürdüğüne dikkati çeken Dışişleri BAKANI, Fransa Dışişleri ve Maliye bakanları ile de görüştüğünü bildirdi.

Macron'un yanı sıra İngiltere Başbakanı ve Almanya Şansölyesi'nin danışmanları ile son gelişmeleri değerlendirdiklerinin altını çizen, 'Bu görüşmelerin Avrupalıların nükleer anlaşma ile ilgili taahhütlerini yerine getirmekte etkili olmasını umuyoruz' diye konuştu.

Çin ziyaretinin amcı hakkında da açıklamada bulunan Zarif, İran-Çin 25 yıllık uzun vadeli stratejik ilişkileri programı ile nükleer anlaşma ve bölgeye ilişkin son yaşananları Çinli yetkililerle masaya yatıracaklarını sözlerine ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489