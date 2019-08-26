İran'ın Pekin Büyükelçisi, Zarif'in Çin ziyaretinin önemini değerlendirdi

İrna'ya demeç veren İran'ın Pekin Büyükelçisi Muhammed Kişaverzzade, Zarif'in bu ziyaret sırasında Çinli yetkililerle ikili, bölgesle ve uluslararası konu ve gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunacağını belirtti.

İran ve Çin dış politikada birbirine çok önem verdiğinin altını çizen Kişaverzzade, 'Dışişleri Bakanı Zarif'in son bir yılda Çin'i birkaç kez ziyaret etmesi, diplomasinin ikili ilişkilerin güçlenmesindeki önemini belirtmekle birlikte, iki ülke arasındaki ilişkilerin yakın olduğunu ve kökeninin 2500 yıl öncesine dayandığını gözler önüne sermektedir' değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in İran'ın en büyük ticaret ortağı olduğuna işaret eden İranlı büyükelçi, 'İran İslam Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti kültürel, spor, sanatsal, siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda çok yakın ilişkiler barıdırıyor' diye konuştu.

Çin'in Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nin İran ve Çin'i birbirine yaklaştırmada önemi bir rota ve proje olduğuna dikakti çeken İran'ın Pekin Büyükelçisi Kişaverzzade, 'İki ülke bu projenin hayata geçmesi için istişarede bulunuyor ve ikili ilişkilerinb yeni bir evreye taşınmasını umuyor' diye ekledi.

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