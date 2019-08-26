Uluslararsı Mehellat Taş Fuarına 41 büyükelçi ve ekonomi danışmanı davet edildi

İRNA’ya konuşan Muhammed Hallaciyan, Türkiye, Umman, Türkmenistan, Güney Kore, Katar, Malezya, Kazakistan, Kırgızıstan, Rusya, Hindistan, Çin, Gana, Özbekistan, Fransa, İsviçre, Hollanda, Yunanistan, BAE, Irak, Arjantin,Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Ermenistan, Polonya, Lübnan, Ukrayna, Tunus, Ürdün, Portekiz, Afganistan, Japonya, Endonezya, İspanya, İtalya, Tacikistan, Tayland, Macaristan ve Almanya'ın Tahran büyükelçileri ve ekonomik danışmanlarının Uluslararsı İran Taş Fuarı'na katıldığını belirtti.

İranlı yetkili, ülkedeki taş endüstrisi üzerindeki tüm yaptırımlara ve baskılara rağmen, yerli ve yabancı ziyaretçilerin taş fuarlarına sıcak baktıklarını ve taş endüstrisi ile ilgili şirketlerin bunun farkına vardıklarını ifade ederek, uluslararası iş adamlarının katkısının bu yılki fuarda artması beklediklerini açıkladı.

Uluslararsı İran Taş Fuarı, 8-11 Eylül tarihleri arasında İran'ın başkenti Tahran'ın güneybatısında yer alan Merkezi ilinin Mehellat ilçesinde düzenlenecek.

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