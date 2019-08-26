Milli menfaatleri güç ve diplomasi aracılığıyla temin etmeliyiz

Tahran'da bir törende konuşma yapan Ruhani, 'Milli menfaatlerimizin elde edilmesi için her türlü araçtan yararlanmalıyız. Halkımızın isteği, saygınlık, övünç ve bağımsızlıkla refahın bir arada olmasıdır' ifadesini kullandı.

'Nükleer mesele konusunda iki önemli adım attık. Ancak müzakere de ediyoruz. Dışişleri bakanımız Paris'ten benimle istişare için dönüyor, yeniden Fransa'ya gidiyor ve bugünkü toplantıdan sonra da ilgili yetkililerle istişarede bulunacağız' diyen Cumhurbaşkan Hasan Ruhani, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Yüzde yüz başarılı olmayabilen bir yolda yürüyebiliriz, ancak başarı şansının yüzde 10 veya 20 olduğu durumda bile şansımızı denemeli ve fırsatları kaçırmamalıyız.

İşlerimizin odak noktasında yerli güç ve ulusal üretim vardır. Bunlar bize dünya ile konuşmamıza imkan sağlıyor. Böyle bir fırsat ortaya çıktığında kullanmamak doğru değildir. Bugün sanayi, tarım, şehir ve köy hizmetleri vb. ulusal gücümüzün artması demektir.'

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