26 Ağu 2019 12:06
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Cumhurbaşkanı Ruhani:

Milli menfaatleri güç ve diplomasi aracılığıyla temin etmeliyiz

Milli menfaatleri güç ve diplomasi aracılığıyla temin etmeliyiz

Tahran, IRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, milli menfaatlerin güç ve diplomasi ile temin edilmesi gerektiğini belirterek, 'Bir kol ve aracın sorunların çözümü için yeterli olduğunu düşünenler yanılıyor. İki eli de kullanmak gerek. Askeri, güvenlik, ekonomik, kültürel ve siyasi gücümüzü kullanmalıyız' dedi.

Tahran'da bir törende konuşma yapan Ruhani, 'Milli menfaatlerimizin elde edilmesi için her türlü araçtan yararlanmalıyız. Halkımızın isteği, saygınlık, övünç ve bağımsızlıkla refahın bir arada olmasıdır' ifadesini kullandı.

'Nükleer mesele konusunda iki önemli adım attık. Ancak müzakere de ediyoruz. Dışişleri bakanımız Paris'ten benimle istişare için dönüyor, yeniden Fransa'ya gidiyor ve bugünkü toplantıdan sonra da ilgili yetkililerle istişarede bulunacağız' diyen Cumhurbaşkan Hasan Ruhani, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Yüzde yüz başarılı olmayabilen bir yolda yürüyebiliriz, ancak başarı şansının yüzde 10 veya 20 olduğu durumda bile şansımızı denemeli ve fırsatları kaçırmamalıyız.

İşlerimizin odak noktasında yerli güç ve ulusal üretim vardır. Bunlar bize dünya ile konuşmamıza imkan sağlıyor. Böyle bir fırsat ortaya çıktığında kullanmamak doğru değildir. Bugün sanayi, tarım, şehir ve köy hizmetleri vb. ulusal gücümüzün artması demektir.'

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