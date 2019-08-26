İranlı kadın hakem AFC diploması aldı

Hemedan Futbol Kurulu Sözcüsü Meysem Fettahi, İranlı kadın hakem Masume Şekuri'nin Malezya'daki bir futbol antrenman kursunda AFC'den eğitim sertifikası aldığını bildirdi.

Böylece Şekuri, kadın hakem olarak, Asya Futbol Konfederasyonu'ndan (AFC) hakem kurslarını tamamladığına dair diploma aldı.

AFC diploması, kurs organizatörlerinin özel bir şekilde tanınması, yerel hakimlerin eğitim programını tamamladığını ve onurlu bir şekilde geçtiğini teyit eder. Aksi takdirde, kurs sonunda sadece sertifika verilir.

Şekuri 2015 yılında Asya Futbol Federasyonu'nun danışmanı olarak seçilmiş ve halihazırda hakem olarak görev yapmaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489