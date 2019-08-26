Dışişleri Bakanı Zarif Çin'de

Çinli mekvidaşı Wang Yi'nin daveti üzerine Çin'e gelen Zarif, bu ziyaret kapsamında ikili, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri masaya yatıracak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi iki gün önce yaptığı açıklamada, İran'ın aktif ve dengeli diplomasinin uygulanması doğrultusunda Zarif'in 26 Ağustos günü Çin, Japonya ve Malezya'ya gideceğini belirtmişti.

Dün akiam G-7 zirvesinin yapıldığını Fransa'nin Biarritz şehrinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Dışişleri Bakanı Le Drian ile görüştükten sonra yurda dönen Zarif, bu sabah saatlerinde Çin'e gitti.

Zarif'in Çin'in ardından Japonya ve Malezya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

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