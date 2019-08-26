Zarif'in Asya ziyareti, İran'ın bölgede üstün konumunu gösteriyor

İngilizce yayın yapan South China Morning Post gazetesinde kaleme alınan yazıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin İran'ı teslim etmediğini, aksine Tahran'ın diplomatik çabalarını arttırmasına neden olduğunu ve buna örnek olarak Zarid'in üç Doğu Asya ülkesine ziyaretten bahsedilebileceği kaydedildi.

İran'ın ABD baskılarına direndiğinin altı çizildiği yazıda şu ifadelere yer verildi:

'İran, yaptırımlara karşı bazı avantajlar elde etmek için nükleer anlaşmayı imzaladı, ancak Trump bu anlaşmadan çekilerek yaptırımları devreye sokmakla, iki ülke ilişkilerini gerdi.

Geçtiğimşz hafta dört Batılı ülkeyi ziyaret eden Zarif, bu sabah Doğu ve Güneydoğu Asya'ya giderek, Japonya, Çin ve Malezyalı yetkililerle ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatıracak.

İran'ın Doğu Asya ülkeleri ile ilişkileri, köklü ve dostçadır ve taraflardan her hangi biri ABD baskıları yüzünden, bu ilişkilere gölge düşmesini istemiyor.'

Zarif bu sabah bir siyasi üst düzey heyetin başkanlığında Çin'e gidecek ve ardından Malezya ve Japonya'yı ziyaret edecek.

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