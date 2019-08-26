İran, Türkmenistan'ın ekonomik ilişkilerini geliştirmek istediği öncelikli ülkelerden

İran'ın kuzeydoğusunda Türkmenistan sınırında yer alan ve ülkenin Tahran'dan sonra ikinci en büyük kenti Meşhed'de düzenlenen Türkmenistan Malı Özel Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Türkmensitan'ın Tahran Büyükelçisi Ahmed Kurbanov, 'Türkmen malı fuarının Meşhed'de düzenlenmesi, İran-Türkmenstan ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli bir adım olabilir' diye konuştu.

Türkmenistan fuarlarının İran'da düzenlenmeye devam edeceğini ve bunun ikili ilişkilerin gelişmesinde iyi bir adım olarak görüldüğünü kaydeden Kurbanov, Türkmenistan ve İrran'ın iş birliği ve dostluk seviyelerini artırmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Meşhed'in merkezi olduğu Rezevi Horasan Valiliği Ekonomik İşlerden Sorumlu Vali Yardımcısı Alirıza Rezm Hüseyni de İran ve Türkmenistan'ın son 20 yılda ilişkilerini ilerlettiklerini ve bazı küçük sorunlara karşın bu ilişkilerin daha da gelişeceğini bildirdi.

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