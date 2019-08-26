Zarif, Çin’e gitti

Geçen hafta Finlandiya, İsviçre ve Fransa’ya giden Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, dün akşam Fransız mevkidaşi Le Drian'ın daveti ile G7 zirvesine katılmak için Fransa'nın Biarritz şehrine gitti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşmesini twitter hesabından paylaşarak yaptığı açıklamada, 'İlerideki yol zor ama denemeye değer’ dedi.

Zarif ayrıca İran'ın yapıcı iletişim konusundaki aktif diplomasisinin devam ettiğini belirtti.

Zarif'in twitter paylaşımı şu şekilde:

'Fransa Dışişleri ve Maliye bakanları ile kapsamlı görüşmeler yaptıktan sonra G7 zirvesinde Emmanel Macron ile görüştüm. Ondan sonra İngiltere ve Almanya ile ortak bir brifingim vardı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Zarif, İran'ın yapıcı iletişim konusundaki aktif diplomasisinin uygulanması doğrultusunda bir heyetin başında Çin, Japonya ve Malezya’ya gidecek.' dedi

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