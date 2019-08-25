Dışişleri Bakanı Zarif: İlerideki yol zor

Zarif twitter hesabından yaptığı açıklamada İran'ın yapıcı iletişim konusundaki aktif diplomasisinin devam ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bu akşam Fransız mevkidaşi Le Drian'ın daveti ile G7 zirvesine katılmak için Fransa'nın Biarritz şehrine giderek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü.

Zarif'in twitter paylaşımı şu şekilde:

'Fransa Dışişleri ve Maliye bakanları ile kapsamlı görüşmeler yaptıktan sonra G7 zirvesinde Emmanel Macron ile görüştüm. Ondan sonra İngiltere ve Almanya ile ortak bir brifingim vardı.'

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