25 Ağu 2019 23:38
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News Code 83451248
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Dışişleri Bakanı Zarif: İlerideki yol zor

Dışişleri Bakanı Zarif: İlerideki yol zor

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin twitter hesabından paylaşarak yaptığı açıklamada, 'İlerideki yol zor ama denemeye değer’ dedi.

Zarif twitter hesabından yaptığı açıklamada İran'ın yapıcı iletişim konusundaki aktif diplomasisinin devam ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bu akşam Fransız mevkidaşi Le Drian'ın daveti ile G7 zirvesine katılmak için Fransa'nın Biarritz şehrine giderek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü.

Zarif'in twitter paylaşımı şu şekilde:

'Fransa Dışişleri ve Maliye bakanları ile kapsamlı görüşmeler yaptıktan sonra G7 zirvesinde Emmanel Macron ile görüştüm. Ondan sonra İngiltere ve Almanya ile ortak bir brifingim vardı.'

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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