Biarritz'de Zarif ve Le Drian arasında müzakereler başladı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Fransız mevkidaşi Le Drian'ın daveti ile G7 zirvesine katılmak için Fransa'nın Biarritz şehrine geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zarif'in İran ve Fransa cumhurbaşkanlarının son müzakereleri doğrultusunda G7 zirvesine Fransa Dışişleri Bakanı'nın daveti ile katıldığını duyurdu.

Zarif burada ABD heyeti ile her hangi bir görüşme yapmayacak.

Musevi, Zarif'in Biarritz’de kısa bir mola verdikten sonra bu gece Pekin'e gitmek için Tahran'a geri döneceğini ifade etti.

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