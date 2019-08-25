İranlıların haklarını güvence altına almak için her türlü yasal yolu kullanırız

Musevi, Gazetecilerin, Demokrasileri Savunma Vakfı yaptırımına ilişkin sorusuna cevap olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Mark Dubowitz'in başkanlığına bulunduğu vakfın propagandasının sahte haberi yaymak için bilinmeyen bir komplo olmadığını dile getirdi.

Gerçek ve tüzel kişilerin isimlerinin 2017 yılı yaptırım listesine koyulmasının hukuki sonuçlar doğurduğunu ve kanun metninde doğru ve net bir şekilde açıklandığını kaydeden Musevi, ABD yönetimi ve Demokrasileri Savunma Vakfı dahil olmak üzere "B Grubu" üyeleri gibi bağlı kuruluşların masum oynamak için böyle bir propagandaya başvurmasının oldukça yaygın olduğunu belirtti.

Sözcüsü, Demokrasileri Savunma Vakfının yaptırım listesine alınmasının sonuçlarına ilişkin bir soruya cevaben, bu kişilerin adlarını listeye koymanın somut sonuçlarının görmezden gelinemeyeceğini ve bunun mantıklı bir önlem olduğunu vurguladı.

Musevi, 'İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti, İran halkının çıkarlarını korumak için uluslararası hukuka uygun olarak her türlü yasal tedbiri alacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca bazı bireyler ve suç ortaklarının alınan karar ve önlemlerin bedelini ödeyeceklerini sözlerine ekledi.

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