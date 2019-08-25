Dışişleri Bakanı Zarif, G7 zirvesine katılmak üzere Biarritz'da

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Fransız mevkidaşi Le Drian'ın daveti ile G7 zirvesine katılmak için Fransa'nın Biarritz şehrine geldi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zarif'in İran ve Fransa cumhurbaşkanlarının son müzakereleri doğrultusunda G7 zirvesine Fransa Dışişleri Bakanı'nın daveti ile katıldığını duyurdu.
Zarif burada ABD heyeti ile her hangi bir görüşme yapmayacak.
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Fransız mevkidaşi Le Drian'ın daveti ile G7 zirvesine katılmak için Fransa'nın Biarritz şehrine geldi.
-
-
İran ve Çin dünya barış ve güvenliğini korumalı
Pekin, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çin'in çok satan İngilizce yayın yapan Global Times…
-
İran Karma Tekvando Takımı dünya ikincisi oldu
Tahran, İRNA- Çin’in Wuxi şehrinde düzenlenen 2019 Dünya Tekvando Kupası'nda İslami Azad Üniversites…
-
İran Hava ve Uzay Sanayi Kurumu Başkanı Rusya'da
Moskova, IRNA- İran Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava ve Uzay Sanayi Kurumu Başkanı, MAKS-2019…
-
14. Merivan Sokak Tiyatrosu Yarışmaları'nın başlamasından görüntüler
Sennendec, İRNA- İran'ın Irak sınırındaki Kürdistan iline bağlı Merivan ilçesinde 24 Ağustos'ta…
-
İran'ın başkentinde kadınların bisiklet kullanması serbest
Tahran, IRNA- İran Yargı Erki Sözcüsü, kadınların bisiklet kullanmasına sınırlamalar getirildiği…
-
İranlı karateci 2019 Dünya Shotokan Karate Yarışmaları'nda altın madalya kazandı
Hemedan, İRNA- Japonya’da düzenlenen 2019 Dünya Shotokan Karate Yarışmaları'nda İranlı karateci…
-
32. Uluslararası El Sanatları Fuarı Tahran'da başladı
Tahran, IRNA- Tahran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu İl Genel Müdürü, başkent…
-
İranlı dağcı 7 binden fazla rakımlı iki dağa zirve tırmanışı yaptı
Dezful, IRNA- Gotvend İlçesi Spor ve Gençlik Dairesi Başkanı Behzad Caferzade, İranlı dağcı…
-
Sağlık alanında bilim temelli şirketlerimiz Türkiye dahil birçok ülkeye ihracat yapıyor
Tahran, IRNA- İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Teknoloji ve Sağlık Ofisi Genel…
yorumunuz