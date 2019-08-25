25 Ağu 2019 18:35
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News Code 83451039
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Fransa Dışişleri Bakanı'nın daveti üzerine

Dışişleri Bakanı Zarif, G7 zirvesine katılmak üzere Biarritz'da

Dışişleri Bakanı Zarif, G7 zirvesine katılmak üzere Biarritz'da

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Fransız mevkidaşi Le Drian'ın daveti ile G7 zirvesine katılmak için Fransa'nın Biarritz şehrine geldi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zarif'in İran ve Fransa cumhurbaşkanlarının son müzakereleri doğrultusunda G7 zirvesine Fransa Dışişleri Bakanı'nın daveti ile katıldığını duyurdu.
Zarif burada ABD heyeti ile her hangi bir görüşme yapmayacak.

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