İran ve Çin dünya barış ve güvenliğini korumalı

Geçtiğimiz altı ay boyunca üçüncü kez Çin'i ziyaret edecek olan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Çin'in İngilizce yayın yapan Global Times gazetesinde bir yazı kaleme aldı.

Zarif yazısında, İran ve Çin'in 25 yıllık iş birliği programı üzerinde çalıştığını belirterek, iki ülkenin Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nin yanı sıra stratejik ilişkilerini yeni evreye soktuklarını dile getirdi.

Çin'in İran ekonomisinin ayrılmaz ortağı olduğuna değinen Zarif, iki ülkenin bir çok alanda stratejik ilişkiler barındırdığını ve çevreyi koruma, yoksulluğu ortadan kaldırma, aşırıcılık ve terörle mücadele ve birçok konuda iş birliği ve ortaklık yaptığını ve aynı görüşleri paylaştığının altını çizdi.

İran ve Çin gibi önemli ülkelerin dünya barış ve istikrarını koruması gerektiğine dikkati çeken Zarif, iki ülkenin tarihte olduğu gibi İpek Yolu'nu canlandırmaları ve bunun aracılığıyla kültürel ve ekonomik ilişkilerini ileri safhalara taşımalarını istediklerini bildirdi.

Zarif ayrıca Çin'e nükleer anlaşma ile ilgili meselelerde İran'ın tarafında yer almasından dolayı teşekkürler etti.

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