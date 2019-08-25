İran Hava ve Uzay Sanayi Kurumu Başkanı Rusya'da

İran Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava ve Uzay Sanayi Kurumu Başkanı Amiral Abdülkerim Benitorofi, MAKS-2019 Fuarı'na katılmanın yanı sıra Rus ve diğer ülkelerden meslektaşları ile bir araya gelmesi bekleniyor.

MAKS-2019 Uluslararası Rusya Havacılık ve Uzay Fuarı, 26-31 Ağustos tarihleri arasında Moskova çevresindeki Zhukovsky şehrinde düzenlenecek.

Bu yılki fuara İran İslam Cumhuriyeti'nden şirketler dahil 340 şirket ve firma katılarak, havacılık ve uzay alanındaki son kazanımlarını görücüye çıkaracak.

MAKS-2017 Fuarı'nda İran'ın fuardaki standında 15'ten fazla bilim temelli şirket, son kazanımlarını ziyaretçilerin beğenisine sunmuştu.

İlk kez 1993 yılında düzenlenen fuar, 2 yılda bir Moskova’nın yakınındaki Jukovskiy Havalimanı’nda düzenleniyor.

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