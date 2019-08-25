İran Karma Tekvando Takımı dünya ikincisi oldu

10 ülkeden 97 tekvandocunun katılımıyla 23 Ağustos’ta başlayan 2019 Dünya Tekvando Kupası bugün sona erecek.

23 Ağustos'taki yarışmalarda da İran Tekvando Poomse Milli Takımı, 2019 Dünya Tekvando Poomse Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Erkekler takım kategorisinde İran'ın temsilcisi olarak şampiyonaya katılan İslami Azad Üniversitesi Tekdanvo Takımı, tüm rakiplerine karşı sahadan zaferle ayrılarak şampiyonluğu elde etti.

Önce Kazakistan ve Çin'i yenen İran, finalde Güney Kore'yi de 71-66 yenerek şampiyon oldu.

İran takımındaEmit Muhammed Bahşi, Sina Behrami, İrfan Nazımi, Kimya Alizade,Kimya Himmeti rakblerileriyle karşı karşıya geldi.

İslami Azad Ünivetsitesi Tekvando Takımı karma kategorisinde Fildişi Sahili takımını 47-13 ve Rusya takıını 41-38 yendi.

İran takımı Çin’e 50-26 yenilerek ikinci sırada yer aldı.

Ayrıca ilk takımıa ayrıca 6.000 , ikinci takıma 6.000 ve üçüncü takıma 5.000 dolar ödül verildi.

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