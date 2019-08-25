İran'ın başkentinde kadınların bisiklet kullanması serbest

Başkent Tahran'da bir yıl önce turuncu rengindeki paylaşımlı akıllı bisiklet sisteminin faaliyete başlamasından sonra özellikle kadınlar, bu sistemi kullanarak bisiklet kullanmaya yoğun ilgi gösterdi.

Sosyal medyada kadınların yoğun ilgi ile karşıladığı paylaşımlı bisiklet kullanma sistemine artık erişemediği yönündeki haberlerin aksine, Tahran Belediyesi Taşımacılık ve Trafik İşleri Dairesi Başkan Danışmanı Ali Pirhüseyinlu yaptığı açıklamada, belediyenin böyle bir sınırlama yapmadığını açıkladı.

Tahran Belediye Başkanı Piruz Hanaçi de Tahran'da sağlık durumun iyi olmadığına dikkati çekerek 'Verilere baktığımız zaman, obezite, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve hava kirliliğinin arttığına tanık olmaktayız. Bu nedenle bisiklet kullanma sağlık meselesine dönüşmüştür' diyor.

Hanaçi'nin bildirdiğine göre, yasal ve dini açıdan kadınların bisiklet kullanmasının her hangi bir sakıncası yoktur.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489