İranlı karateci 2019 Dünya Shotokan Karate Yarışmaları'nda altın madalya kazandı

Japonya’nın başkenti Tokyo’da 14.'sü düzenlenen 2019 Dünya Shotokan Karate Yarışmalarında karatecimiz Karayi, altın madalya kazandı. Karayi 50 Yaş Altı kategorisinde 2015 ve 2017 yıllarında da 4 madalya elde etmişti.

Ayrıca Karayi, Uluslararası Gürcistan Karate Yarışmaları'nda 2 altın ve 1 gümüş, Uluslararası Ermenistan Serbest Kupası'nda 1 altın ve Uluslararası İran Karate Yarışmaları'nda 2 gümüş madalya elde etmiştir.

Purya Hisari, İran Shotokan Karate Milli Takımı teknik direktörü olarak görev yapmaktadır.

İRNA’ye konuşan Hisari, bu yarışmaların seviyesinin yüksek olduğunu ve 40’tan fazla ülkeden karatecilerin bu yarışmalara katıldığını bilrdirdi.

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