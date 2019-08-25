32. Uluslararası El Sanatları Fuarı Tahran'da başladı

Bugün Uluslararası Tahran Fuarlar Merkezi'nde faaliyete başlayan 32. Uluslararası El Sanatları Fuarı'nın 30 Ağustos gününe kadar devam edeceğine işaret eden Tahran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu İl Genel Müdürü Muhammed İnşayi, bu fuarda Tahran ili sanatçılarına 40 standın tahsis edildiğini kaydetti.

Tahran ilinden İran takviminin ilk dört ayında (21 Mart-22 Temmuz 2019 arası) 30 milyon dolar değerinde el sanatları ürününün yurt dışına ihraç edildiğine değinen İnşayi, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 büyüme katedildiğini gösterdiğini açıkladı.

Tahran'dan yurt dışına ihraç edilen el sanatları ürünlerinin başlıca geleneksel süs eşyası, kilim, değerli taşlar ve benzeri ürünlerin oluşturduğunun altını çizen İnşayi, 'Başlıca pazarlar Türkiye, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Fransa, İspanya, Çin, Malezya ve Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerden oluşmaktradır' diye ekledi.

Tahran ilinde halihazırda 17 binden fazla el sanatları çalışanı ve emekçisi, faaliyet göstermektedir.

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