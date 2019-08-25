İranlı dağcı 7 binden fazla rakımlı iki dağa zirve tırmanışı yaptı

Caferzade'nin belirttiğine göre, Emiri Kırgızistan'da 7134 rakımlı Lenin dağı ile Kazakistan'da 7010 rakımlı Han Tengri'ye zirve tırmanışı yaptı.

Caferzade, ,bu iki yüksek zirveye tırmananın 10 gün sürdüğüne değinerek, Emiri'nin daha önce Gürcistan’ın Kazbeyi Dağı ve Türkiye’nin Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdiğini dile getirdi.

7134 rakımlı İbn Sina Dağı veya diğer adıyla Lenin dağı, Tacikistan ve Kırgızistan sınırında olup, Kırgızistan'ın en yüksek ikinci dağıdır.

Bu dağ, Orta Asya'da 7 bin metreden fazla yüksekliğe sahip, Tanrı sıradağlarına bağlı bir dağ. Tien Şan sıradağlarının ikinci yüksek zirvesi olan Han Tengri, aynı zamanda dünyanın en kuzeyinde bulunan yedibinliktir. Piramit'e benzeyen şekli ile dikkati çeker.

1856 yılında Rus biyolog ve coğrafyacı Pjotr Semionow tarafından araştırılmış ve Tien Şan sıradağlarının en yüksek zirvesi olarak tanıtılmıştır.

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