Sağlık alanında bilim temelli şirketlerimiz Türkiye dahil birçok ülkeye ihracat yapıyor

İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Teknoloji ve Sağlık Ofisi Genel Müdürü Hüseyin Vatanpur İrna muhabirine yaptığı açıklamada, bilim temelli şirket sayısının 62'den 80'e çıktığını açıkladı.

Bu tür şirketleri desteklemeye başladıklarına değinen Vatanpur, 'Uluslararası fuarlarda katılım göstermeleri için bu şirketlere yardım ediyoruz ve özellikle komşu ülkelerde varlık göstermelerinden yanayız' ifadesini kullandıç.

Türkiye, Güney Kore, Rusya, Çin, Almanya, Irak ve Latin Amerika ülkelerine 150'den fazla kalem ürün ihracatı yaptıklarının altını çizen İranlı yetkili, bu ülkelerin İran ürünlerine yoğun ilgi gösterdiklerini kaydetti.

Sağlık alanındaki ürünlerden daha önce ithalat yapan ülkelere ürünlerini ithal etmeye başladıklarına dikkati çeken Vatanpur, 'Singapur'da bulunan bir İran bilim temelli şirket, hastanalere hizmet servisi yapmaktadır' diye ekledi.

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