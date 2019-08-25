İran çelik üretiminin büyüme hızı, dünyanınkinin 6 katı

İran Mineral ve Maden Sanayiş Geliştirme ve Yenileme Kurumu Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün Dünya Çelik Derneği'ne dayandırdığı verilere göre, 2019'un ilk yedi ayında toplam çelik üretimi İran'da 6.4, dünya ortalaması ise 4.5 olarak gerçekleşti.

Dünya Çelik Derneği'nin raporunda şu ifadelere yer verildi:

İran Ocak-Temmuz 2019 tarihleri arasında 14 milyon 988 bin ton ham çelik üretimi yaparak, 2018'in aynı dönemine kıyasla 6.4'lük bir büyüme katetti. Çelik üretim miktarı geçen yılın aynı döneminde 14 milyon 91 bin tondu.

Ayrıca İran Temmuz 2019'da 2 milyon 200 bin ton ara çelik (ham) üretimi yaptı. Geçen yılın aynı dönemine göre İran'da bu sektörde 11.1'lik bir büyüme yaşanarak toplam üretim miktarı 1 milyon 981 bin ton oldu.

2019'un ilk 7 ayında dünya genelinde çelik üretimi yapan 64 ülke toplam olarak 1 milyar 83 möilyn 558 bin ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu alanda 4.5 büyüme kaydedildi. Ayrıca ara çelik üretimi de dünya çapında 1.9 büyüme ile 156 milyon 891 bin ton olarak belirlendi.'

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