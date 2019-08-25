İran üretimi ilk akciğerle ilgili sürfaktan türevi beracsurf ilacı tanıtıldı

Ülke içind eyerli imkanlarla üretilen bu ilaç, bundan önce yurt dışından ve özellikle ABD, Kanada ve İtalya'dan aşırı fiyatlarla ithal ediliyordu. Ayrıca yaptırımlar nedeniyle bu ilacın da diğer ilaçlar gibi yaptırımlardan etkilenmesi olasılığı vardı.

Beracsurf ilacı, ithal yabancı benzerlerinin onda bir fiyatı kadar masraf gerektiriyor ve böylece bu alanda büyük bir tasarruf sağlanmış oluyor.

Beracsurf, yeni doğmuş çocukların solunum sisteminin işlevsel düzeyde çalışması için yaşamsal öneme sahiptir. Doğal sürfaktandan elde edilen beracsurfda bulunan beractant maddesi, çocuğun solunumuna yardımcı olan inek akciğerinden elde edilmektedir.

Sürfaktan, akciğer hücrelerinin birbirine yapışmasını önlediği için çocuğun nefes alması çok zorlaşır. Beracsurf, çocuğa nefes solumasında büyük yardım olur.

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