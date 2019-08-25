Beyranvend İran Yılın Futbolcusu Ödülü'nü aldı

Tahran'da düzenlenen İran futbol camiasının en iyilerini takdir töreninde Futbol Federasyonui Lig Kurumu ve futbolcularla teknik direktörler katıldı.

Celal Hüseyni, Vorya Gafuri ve Beyranvend, İran'da yılın futbolcusu olmaya aday olarak gösterildi. Jüri heyetinin değerlendirmesi sonucu Alirıza Beyranvend, yılın futbolcusu olarak seçildi.

Beyranvend ayrıca İran'da yılın kalecisi olmaya değer görüldü.

İran Futbol Milli Takımı kalecisi 2018 Rusya Futbol Kupası'nda büyük başarı göstererek, takdir topladı. Beyranvend'in hafızalarda kalan en büyük başarısı, dünya futbolunun şüphesiz bir numarası olarak bilinen Cristiano Ronaldu'nun penalti vuruşunu önlemesiydi.

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