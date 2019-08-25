İranlı araştırmacılar 2019 ABD Jeofizik Derneği'nde parladılar

ABD Jeofizik Derneği, jeofizik dalında büyük hizmetler sunan genç araştırmacılara her yıl verdiği James Matselwein madalyasını UCI Üniversitesi ٍÇevre ve İnşaat Mühendisi öğretim görevlisi İranlı Emir Ağaküçük'e verecek. Bu madalya, yıllık olarak jeofizik alanında olağanüstü katkılarda bulunan genç araştırmacılara verilir.

Hollanda Utrecht Üniversitesi'nde seçkin bir profesör olan İranlı Mecid Hasanizade de hidroloji alanında büyük hizmet için Robert Horton Madalyası'nı alacak.

ABD Jeofizik Derneği (AGU) 144 ülkeden 62.000’den fazla üyesi ile kar amacı gütmeyen bilimsel bir dernektir. ABD Jeofizik Derneği'nin vereceği madalyalar, San Francisco’da düzenlenecek bir konfeerans ile kazananlara sunulacak.

Bu dernek Ulusal Bilimler Akademisi’nin (National Academy of Sciences) Ulusal Araştırma Konseyi (National Research Council) bünyesinde 1972 yılında kurulmuştur.

Üyeler ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlar ile işbirliği içinde jeofizik bilimini sürdürmektedirler. Amaçlarına bilimsel dergiler ve teknik yayınlar yayınlayarak, çeşitli bilimsel toplantı, eğitim ve faaliyetler düzenleyerek ulaşmaktadırlar.

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