Yılsonuna kadar ülke elektrik üretim kapasitemiz 3 bin megawat artacak

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, 'Son bir yılda 12 ilde 15 yeni sanntral inşa ederek, elektrik üretim kapasitemiz 3251 megawat arttı ve bu alanda yeni rekora ulaştık' dedi.

Elektrik sanayi sektöründeki iş adamlarının araştırma sektöründe de değişiklikler gerçekleştirdiğini belirten Erdekaniyan, '2019'un ikinci çeyreğinde, elektrik tüketiminde tasarruf sağlamayı başardık' ifadesine yer verdi.

Ülkedeki 10 milyonlık köy nüfusunun tamamına içme suyu sağlamaya çalıştıklarını dile egtiren Enerji Bakanı, 9 ilde 12 su tasfiye tesislerinin açıldığını ve yılsonuna kadar elektrik üretim kapasitesinin 3 bin megawat artacağını sözlerine ekledi.

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