İran 19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Kolombiya'yı yendi

İkinci, üçüncü ve dördüncü setlerde rakibine karşı zafer kazanan Millilerimiz, ilk sette Kolombiya’ya karşı yenilmesine rağmen toplamda maçı 3-1 bitirdi.

Dünya 19 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası 21-30 Ağustos tarihleri arasında Tunus’ta düzenlenmektedir.

İran, Çekya, Bulgaristan, Kolombiya ve İtalya ile aynı grupta yer alıyor. Millilerimiz yarın İtalya ile mücadele edecek.

Dünya 19 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası ilk kez 1989 yılında BAE’de düzenlendi. İran bu şampiyonada dördüncü sırada yer aldı. İran 19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, 11 defa Dünya Voleybol Şampiyonasına katıldı ve 2007 ve 2017 Dünya Voleybol Şampiyonalarında ikişer altın madalya alarak şampiyon oldu. 2001 ve 2009 Dünya Voleybol Şampiyonalarında da ikişer gümüş, 2003 ve 2014 Dünya Voleybol Şampiyonalarında birer bronz madalya elde etti.

Muhammed Vekili, millilerimizin teknik direktörü olarak görev yapmaktadır. Vekili'nin beş kez Dünya Voleybol Şampiyonası'nda teknik direktörlüğü üstlendiği İran, hepsinde madalya elde etti.

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