İran'dan Demokrasileri Savunma Vakfı'na yaptırım

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1- ABD rejimi tarafından İran İslam Cumhuriyeti devletini yıkma veya İran hükümetinin çizdiği yolu, kararları ve eylemlerini etkileme, milli ve kamu güvenliğini zedeleme ve bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve İran'ın ulusal egemenliğine darbe indirmek amacıyla tasarlanıp uygulanan tek taraflı ve yasa dışı ekonomik terörizm (başka bir deyişle ekonomik yaptırımlar), birçok kez gerçek ve pratik açıdan halkın can, sağlık ve özgürlüğünü ve o cümleden yurt içi ve yurt dışı meşru faaliyetlerin yapılması, kamu mal ve tesislerine sabotaj, çevreye ağır kayıplar verme, havacılığın güvenliğini tehlikeye atma, deniz güvenliğini tehlikeye sokma vb. yaygınlaşıp had safhaya ulaştığı ve İran halkına karşı tam kapsamlı bir savaş ve ekonomik terörizm boyutuna ulaştığı nedeniyle;

2- Amerikan vakfın sahtekarca 'Demokrasileri Savunma Vakfı' adı ile ve özellikle başkanı Dubowitz'in bilerek ve kasıtlı olarak yalan, teşvik, istişare, lobicilik ve olumsuz propaganda kampanya başlatarak, etkin bir biçimde ekonomik terörün tasarlanma, uygulanma ve etkilerinin şiddetlenmesi konusunda katkı sağladıkları; ve ciddi biçimde ve aktif olarak İrn halkının güvenliği be hayati çıkarlarına zarar vermek için çalıştıkları nedeniyle, İran İslam Cumhuriyeti, 13.08.2017 tarihli 'ABD'nin İnsan Haklarını Çiğneme ve Bölgede Maceracı ve Terör Faaliyetleri ile Mücadele Kanunu'nun 4. maddesinin 1. fıkrası ve 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, ilgili kurumlarla koordineli olarak, bu vesileyle bu vakfı ve başkanı Mark Dubovitz'i anılan yasa konusu yaptırım listesine eklediğini ve söz konusu kişilerin yukarıda ismi belirtilen kanunun 6-8. maddelerindeki yasal sonuçlara katlanacaklarını duyurmaktadır.

Kuşkusuz bu konu, diğer yürütme, yargı veya güvenlik kurum ve kuruluşlarınca anılan kişilere karşı koymak, takip veya cezalandırmak için veya diğer İran vatandaşı ve İranlı olmayan iş birlikçilerince İran hükümeti ve halkının milli güvenliği ve çıkarlarına zarar vermelerine karşın alınacak diğer yasal işlemleri engellemez.

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