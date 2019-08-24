İran, Uluslararası Shotokan Karate Yarışmaları şampiyonluğuna ulaştı

Erkekler ve kadınlarda çeşitli ülkelerden 800'den fazla karatecinin katılımıyla Kirmanşah'ta düzenlenen Uluslararası Shotokan Karate Yarışmaları'nda kadınlarda İran'ın ardından Irak ve Nijerya ikinci ve üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde İran'dan sonra Irak ve Azerbaycan ikinci ve üçüncülüğü elde etti.

470 kadın ve 400 erkek karatecinin katıldığı şampiyonada yarışanlar, ev sahibi İran'ın yanı sıra Irak, Azerbaycan, Nijerya, Tayland ve Umman ülkelerinden gelerek mücadele etti.

Toplam katılımcıların yaklaşık yüzde onunun yabancı sporculardan oluştuğu yarışmalar bugün sona erdi.

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