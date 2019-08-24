Türk yazarın Erdebilliler kitabı tanıtıldı

Bir ansiklopedi şeklinde Coşkun Kökel'in bankanlığını yaptığı araştırmacı bir grup tarafından hazırlanan Erdebilliler'de Şeyh Safiyüddin Erdebili'nin irfan tarikatı ve Şah İsmail Safevi hakkında bilgiler paylaşılmıştır.

Erdebil İl Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Genel Müdürü Nadir Fellahi, kitap tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, 'İran ve Türkiye'nin kültürel ortaklıkların dikkate alınırsa, dini gelenek ve görenekler konusunda ortak araştırmaların yapılmasının iki ülke ilişkilerini daha da güçlendireceğinden eminiz' dedi.

Erdebil ilinin Şeyh Safiyüddinb Erdebili Türbesi temel alınarak dini turizm imkan ve potansiyelinin tanıtılabileceğine işaret eden Fellahi, 'Bu yolla ve dini turistlerin sayısının artmasıyla, komşu ülke ile ilişkilerimiz güçlenebilir' değerlendirmesinde bulundu.

Başta Aleviler olmak üzere Türk turistleri Erdebil'e kazandırmak için gerekli koşul ve şartların sağlanması gerektiğini altını çizen Erdebil İl Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Genel Müdürü Fellahi, 'Bu yöntemle Erdebil'in İslam dünyasındaki tarihi ve kimlik kazandırıcı rolü daha iyi şekilde anlatılabilir ve Şah İsmail ile Şeyh Safiyüddin Erdebili halka gerekli biçimde tanıtılabilir' diye konuştu.

Kitabın yazarı Coşkun Kökel de burada yaptığı konuşmada, Erdebil ve Şah İsmail Safevi'nin İslam dünyasındaki rolünün çok önemli olduğuna işaret ederek, Türkiye'de Şah İsmail şiirlerinden en az bir dize bilmeyen bir Alevi bile bulunamayacağını söyledi.

Şeuh Sadiyüddin Erdebili Türbesi'nin İranlı ve Türk Şiiler için kutsal olduğuna dikkati çeken Kökel, 'Şeyh Safiyüddin irfan makamından dolayı Türkiye Alevileri nezdinde özel bir saygı ile anılıyor' ifadesine yer verdi.

Kökel'in belirttiğine göre, Türkiye'de birçok kişi Şeyh Safiyüddin Erdebili Türbesi'ni ziyaret etmek istiyor.

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