Houston Film Festivalinin en iyi film ödülü İran filmine verildi

15. Houston Asya-Amerikan Film Festivali'nde yarışan İran filmi Teneffüs, büyük bir başarıya imza atarak, festivalin en iyi filmi ödülüne değer görüldü.

Teneffüs daha önce de İspanya 21. Cineculpable Kısa Film Festivali ve Diritti a Orvieto İnsan Hakları Festivali'nde de en iyi film ödülünü almayı başarmıştı.

Teneffüs'te her ay sigorta personelinin gelmesiyle dar ve loş bir odada gizlenen ve yeni olaylarla karşılaşan taş kırma fabrikasında çalışan birkaç işçinin başına gelenler anlatılıyor.

Filmde Ali Atayi Hür, Salar Deryamoc, Hamid Şeyhi, Said Ahmedi, Hisam Kelanteri, Meysem Damenzeh ve Seccad Rüstemi rol aldı.

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