İran'la iş birliği yapmamaları için yabancı ilaç firmaları baskı altında

Tahean Razi Konferans Salonu'nda düzenlenen İran Eczacılar Bilim Derneği Yıllık Konferansı'nda konuşan İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammedrıza Şanesaz, 'İran'da 50 yıldan fazladır faaliyet gösteren firmalar halihazırda, özellikle ilaç ham maddeleri alanında İran'la çok ağır ve yavaş biçimde iş birliği yapmaya başlamışlar' diye konuştu.

Bunun ABD baskılarından kaynaklandığını altını çizen Şanesaz, 'Bu nedenle ilaç ham maddelerini yurt içinde üretmekteyiz. İlaç sanayii şimdi ülkemiz için güç unsuruna dönüşmüş ve ilaç ve eczacılığın ham maddelerinin yüzde 85-90'ını yurt içinde üretmeyi hedef edinmişiz' ifadesini kullandı.

Bir süre önce halkın ülke içinde üretilen ilaçlar konusunda paniğe düşürülmeye çalışıldığına dikkati çeken İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Şanesaz, 'Bunu bir sosyal krize dönüştürmek istediler. Sağlık Bakanı da ilaç sektöründe faaliyet gösteren sanayici ve iş adamları ile istişarelerde bulunuyor' diye ekledi.

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