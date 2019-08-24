İran Tekvando Poomse Milli Takımı, Dünya Tekvando Poomse Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

287 sporcunun katılımıyla Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Tekvando Poomse Şampiyonası'na katılan Millilerimiz, Masume Hüseyni, Yasemen Ferruhi, Emirsam Direhşende, Muhammedmehdi Keremi, Sina Kızılahmed ve Muhammedemir Gümaryan'dan oluştu.

Masume Hüseyni ve Kızılahmed çiftlerde birer altın madalya kazanırken, Kızılahmed teklerde gümüş madalya ve Keremi ile Ferruhi gençlerde birer bronz madalya elde etti.

Öte yandan Gümaryan, inovasyon kategorisinde temsilcimiz olarak yarışmasına rağmen, madalya elde edemedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489