24 Ağustos 2019 - 17:35
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News Code 83449284
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İran Tekvando Poomse Milli Takımı, Dünya Tekvando Poomse Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

İran Tekvando Poomse Milli Takımı, Dünya Tekvando Poomse Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

Tahran, IRNA- İran Tekvando Poomse Milli Takımı, 2019 Dünya Tekvando Poomse Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

287 sporcunun katılımıyla Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Tekvando Poomse Şampiyonası'na katılan Millilerimiz, Masume Hüseyni, Yasemen Ferruhi, Emirsam Direhşende, Muhammedmehdi Keremi, Sina Kızılahmed ve Muhammedemir Gümaryan'dan oluştu.

Masume Hüseyni ve Kızılahmed çiftlerde birer altın madalya kazanırken, Kızılahmed teklerde gümüş madalya ve Keremi ile Ferruhi gençlerde birer bronz madalya elde etti.

Öte yandan Gümaryan, inovasyon kategorisinde temsilcimiz olarak yarışmasına rağmen, madalya elde edemedi.

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