ABD'nin füze denemesi, dünya çapında silah yarışlarını kızıştırır

İran Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin orta menzilli füze denemesini eleştirerek, 'ABD'nin bu eylemi, dünya genelinde silah yarışların kızıştırabilir. Bu da istikrasızlıkla birlikte, uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmekle birlikte, diğer ülkelere ağır ekonomik kayıplar yaşatır' dedi.

ABD'nin tek taraflılığa ısrarı, uluslararası anlaşmalardan çekilmesi ve uluslararası kural ve normları zayıflatmasını kınayan Musevi, bu ülkenin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin ardından ilk kez orta menzilli düze denemesi yapmasından kaygı duyduklarını ifade etti.

'ABD'nin bu eylemi, dünya genelinde silah yarışların kızıştırabilir. Bu da istikrasızlıkla birlikte, uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmekle birlikte, diğer ülkelere ağır ekonomik kayıplar yaşatır' diyen Musevi, uluslararası camiayı ABD'nin bu istikrarsızlaştırıcı kararına harekete geçmeyi çağırdı.

ABD'nin füze denemesinin ardından Putin, Rus ordusuna uygun bir yanıt için hazırlık yapması talimatı verdi. Putin, Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın sona ermesinden de ABD'yi sorumlu tuttu.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin ardından ilk kez orta menzilli füze denemesi yapmasına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sert tepki geldi. Orduya uygun bir yanıt için gerekli hazırlıkları yapması yönünde talimat veren Putin, Rusya'nın öncelikle ABD'den gelebilecek tehdidi analiz etmesi ve ardından kapsamlı önlemler alması gerektiğini söyledi.

Başkent Moskova'da Rus Güvenlik Konyesi'nin Cuma günkü toplantısında konuşan Putin, kapsamlı önlemlere ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi. ABD'nin füze denemesi yapmasının, INF'nin sona ermesinden ABD'nin sorumlu olduğunun kanıtı olduğunu ifade etti.

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