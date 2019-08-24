İran, Dünya Tekvando Kupası şampiyonu oldu

10 ülkeden 97 tekvandocunun katılımıyla Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Tekvando Kupası 23 Ağustos'ta başladı ve üç gün sürecek.

Erkekler takım kategorisinde İran'ın temsilcisi olarak şampiyonaya katılan İslami Azad Üniversitesi Tekdanvo Takımı, tüm rakiplerine karşı sahadan zaferle yarılarak şampiyonluğu elde etti.

Önce Kazakistan ve Çin'i yenen İran, finalde Güney Kore'yi de 71-66 yenerek şampiyon oldu.

İran takımında Hüseyin Latifi, Emit Muhammed Bahşi, Sina Behrami, İrfan Nazımi ve Said Recebi yer aldı.

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