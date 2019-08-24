İranlı 6 güreşçi, dünyanın en iyileri arasında yer aldı

Dünya Güreş Birliği, güreşin her sıkletinde dünyanın en iyi dört güreşçisini açıkladı. Yeni kurala göre, en iyi dört güreşçi, yarı final maçına kadar birbiri ile karşılaşmayacak.

İran'dan 5 serbest ve 1 grekoromen güreşçi, yeni açıklanan dünyanın en iyi güreşçileri arasında kendine yer buldu.

Behnam İhsanpur 61, Yunus İmami 70, Behmen Timuri 79, Hasan Yezdani 86 ve Alirıza Kerimi 92 kg'de dünyanın en iyi serbest güreşçileri olarak seçildi.

Öte yandan grekoromen güreşte Said Abduli 82 kg'de en iyilerden biri olarak belirlendi.

Dünya Serbest ve Grekoromen Güreş Şampiyonası, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları eleme turu olarak Kazakistan'ın Nursultan kentinde 14-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

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